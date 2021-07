Weniger „Blümchenschau“ als in Erfurt

Mannheim/Erfurt. Zur Halbzeit der Bundesgartenschau in Erfurt haben über 600 000 Menschen die Großveranstaltung besucht. Derzeit erlebt sie einen Ansturm von zeitweise über 10 000 Gästen am Tag.

In den ersten Wochen kamen wegen der vielen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie aber nur sehr wenige Besucher. Daher rechnet man in der thüringischen Landeshauptstadt nicht mehr damit, auf die ursprünglich kalkulierte Besucherzahl von 1,8 Millionen zu kommen.

Mannheim hofft in zwei Jahren, wenn hier die Bundesgartenschau ausgerichtet wird, auf mindestens 2,1 Millionen Gäste. Wie in Erfurt, wo ein früheres Militär- und Stasigelände sowie ein bestehender Park bespielt werden, findet die Gartenschau 2023 auch auf zwei Arealen – dem Luisenpark und der ehemaligen Spinelli-Kaserne – statt.

„Der Besuch in Erfurt hat mir nochmals verdeutlicht, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen eine Bundesgartenschau mit zwei räumlich getrennten Standorten bedeutet“, so der Mannheimer Geschäftsführer Michael Schnellbach nach einer Reise mit 50 Mannheimer Buga-Freunden nach Thüringen. Man wolle in Mannheim aber „weit mehr als nur eine Blümchenschau“ bieten, sondern „wir setzen deutliche Schwerpunkte gerade auf die Vermittlung von Wissen in allen Bereichen“.

