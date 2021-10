Mannheim/Köln. Lobby-Verbände und Betroffene machen an diesem Freitag auf die Redeflussstörung Stottern aufmerksam. So startet die Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe zum „Welttag des Stotterns“ die Aktion „#Wortwechsel“. Unter dem Stichwort sollen bis 31. Oktober in sozialen Netzwerken Begriffe gesammelt werden, die sich in der Alltagssprache besser für negative Formulierungen eignen als das Verb „stottern“. Die Selbsthilfe-Organisation, die Anfang Oktober ihren Bundeskongress in Mannheim veranstaltet hatte, kritisiert, dass durch Formulierungen wie „stotternder Start“ oder „stotternder Motor“ immer „auch etwas Negatives über stotternde Menschen in den Köpfen“ zurückbleibe. seko

