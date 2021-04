Lampertheim. Seit Beginn der Corona-Pandemie gehört Lampertheim im Kreis Bergstraße zu den Städten mit den meisten Infektionszahlen. Warum das so ist, darüber lässt sich nur spekulieren, einen eindeutigen Grund gibt es nicht. Laut Gesundheitsamt könnte die Nähe zu Mannheim und die hohe Zahl an Auspendlern ebenso ein Grund sein wie die vielen Schulen und Kindertagesstätten. Hier wie im familiären und beruflichen Umfeld stecken sich im Moment die meisten Menschen an. Und da inzwischen die viel ansteckendere britische Mutation dominant ist, gilt: Wenn einer in der Familie oder im Kollegenkreis infiziert ist, sind auch die anderen meistens positiv. Auch die vom Gesundheitsamt veranlassten Reihentestungen in betroffenen Einrichtungen bringen das zutage. swa

