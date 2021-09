Weiterer Anstieg erwartet

Mannheim. Das Mannheimer Gesundheitsamt rechnet in den kommenden Wochen mit einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen in der Stadt. Grund dafür seien unter anderem Reiserückkehrer, aber auch generell die zunehmenden Begegnungen von Menschen, wie Leiter Peter Schäfer erklärt. Zum ganz großen Teil seien es die Ungeimpften, die sich ansteckten. Deshalb appelliert Schäfer wie auch Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) an alle, die es noch nicht getan haben, sich dringend impfen zu lassen.

Mannheim hatte am Montag mit 151,7 erneut die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg. Der Gesundheitsamts-Chef weist darauf hin, dass die Stadt damit auf einem ähnlichen Level liege wie andere Kommunen in der Region. Er ist außerdem der Ansicht, dass in Mannheim vergleichsweise viel getestet wird. Dadurch würden auch mehr Infektionen bekannt. Den Schulstart am Montag sieht Schäfer mit Blick auf die Corona-Lage nicht als Problem. „Die Schulen haben wir bislang nicht als große Infektionsorte ausgemacht.“ imo