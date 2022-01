Wege in die Normalität gesucht

Berlin. Trotz weiter steigender Corona-Infektionszahlen wird in der Politik der Ruf nach einem Konzept für eine Rücknahme von Beschränkungen lauter. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sagte dem „Spiegel“: „Wir haben die Omikron-Welle zwar noch nicht hinter uns, aber wir müssen schon jetzt konkret daran arbeiten, wann und unter welchen Bedingungen es zu schrittweisen Öffnungen kommen kann.“

Unterdessen wird das Impfziel der Bundesregierung für Ende Januar wohl verfehlt werden. Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervorgeht, erhielten bis einschließlich Freitag 75,7 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine Impfdosis. Das Ziel der Bundesregierung war es, bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal gegen Corona zu impfen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am vergangenen Montag nach den Beratungen mit den Ländern gesagt, der Impffortschritt sei nicht gut genug. „Wir müssten viel höher liegen. Wir haben das Ziel, weiter voranzukommen. Das geschieht auch, aber nicht in dem Tempo, das notwendig wäre.“

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, bei den Beratungen von Bund und Ländern am vergangenen Montag sei richtigerweise eine notwendige Öffnungsperspektive in Aussicht gestellt worden. Im Beschlusspapier von Bund und Ländern hieß es, es sollten Öffnungsperspektiven entwickelt werden für den Moment, zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden könne. Die nächsten Beratungen sind für den 16. Februar geplant – sofern nicht das weitere Infektionsgeschehen eine frühere Zusammenkunft nötig mache.

Neuer Höchststand an Infektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist unterdessen erneut auf einen Höchstwert gestiegen. Der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche stieg auf 1156,8, vor einer Woche lag er bei 806,8. „Anders als es zu befürchten war, sehen wir glücklicherweise trotz steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus keine Zunahme schwerwiegender Krankheitsverläufe“, sagte der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. „Ich halte es daher für wichtig, dass wir in der derzeitigen Situation ein starkes positives Zeichen an die Menschen senden und beginnen, über mögliche Öffnungsperspektiven zu sprechen.“ Es wäre zu spät, diese Diskussion erst anzustoßen, wenn der Höhepunkt der Welle überwunden sei, sagte er.

Unions-Fraktionsvize Sepp Müller sagte: „Die Omikron-Wand wird in den nächsten 14 Tagen ihren Höchststand erreichen. Diese Zeit müssen alle nutzen, um mit Augenmaß Öffnungsschritte zu skizzieren.“ Solche Schritte müssten insbesondere im Kinder- und Jugendbereich sowie im Sport- und Kulturbereich vorbereitet werden. dpa