Weg frei für Kretschmann

Stuttgart. Grüne und CDU haben am Wochenende den Weg freigemacht für eine Neuauflage ihrer Koalition unter Führung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Auf getrennten Parteitagen billigten die Delegierten jeweils mit breiten Mehrheiten den 162-seitigen Koalitionsvertrag. Bei der CDU gab es keine offene Kritik am Verhandlungsergebnis. Bei den Grünen forderte mit Lena Schwelling eine namhafte Vertreterin der jungen Generation, die Schuldenbremse auszusetzen, um mehr Projekte im Klimaschutz realisieren zu können. Nach dem klaren Votum kann der baden-württembergische Landtag am Mittwoch Kretschmann für seine dritte Amtszeit als Regierungschef wählen. pre

