Rhein-Neckar. Bei der Familienheim Rhein-Neckar gibt es erneut einen Wechsel an der Spitze. Der Aufsichtsrat hat Thomas Glatte zum neuen Vorstandsvorsitzenden und Gerald Krebs zum neuen Vorstandsmitglied bestellt. Glatte tritt damit die Nachfolge von Mike Kirsch an. Dieser habe sein Mandat „auf eigenen Wunsch niedergelegt“, heißt es in einer Familienheim-Mitteilung. Nach Informationen dieser Redaktion hat es in den vergangenen Monaten immer wieder Konflikte mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Gerhard A. Burkhardt gegeben. Ohnehin gehört Kirsch zu weiteren Spitzenmanagern, die die Immobiliengruppe mit Sitz in Mannheim zuletzt verlassen haben. wam

