Wasserspiele laufen wieder

Mannheim. Nach einem Jahr Pause wegen einer Generalsanierung der Anlage sprudeln nun wieder die Fontänen am Mannheimer Friedrichsplatz. Sie gelten als ältestes der zwölf größten deutschen Wasserspiele und sind zum Stadtjubiläum 1907 am Wasserturm entstanden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem sie zuletzt in den 1980er Jahren erneuert worden waren, gab es aber viele Leckagen, undichte Fugen und poröse Leitungen, wodurch viel Wasser versickerte. Daher entschied die Stadt, alle Rohrleitungen auszutauschen und das Kaskaden- sowie das Fontänenbecken für 5,8 Millionen Euro zu sanieren. Damit können die Fontänen wieder ihre alte Höhe erreichen. Zuletzt hatten sie nur etwa 14 Meter geschafft. „Wir haben von den zwei Pumpen nur eine laufen lassen – weil wir Angst hatten, dass durch den Druck die Rohre zerbersten“, erklärt Michael Wilhelm, der zuständige Mitarbeiter der MVV Energie AG am Wasserturm. Aber nun dürfe man wieder aufdrehen – und die Fontänen werden bis zu 25 Meter hoch. Eigens zur Bundesgartenschau werden die Fontänen nicht nur am Wochenende abends farbig angestrahlt, sondern die ganze Woche.