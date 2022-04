Wasserpfeifenim Trend

Hamm. Weniger Zigaretten, dafür mehr Wasserpfeife: So in etwa entwickelt sich das Rauch-Verhalten in Deutschland. Das ist eine der Kernaussagen aus dem „Jahrbuch Sucht 2022“ , das die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen am Dienstag veröffentlicht hat. Demnach rauchten 2020 jede vierte Frau (24 Prozent) und jeder dritte Mann (34 Prozent) ab 18 Jahren.

Auch beim Glücksspiel hat sich etwas geändert. Da gab es 2020 einen klaren Rückgang um gut elf Prozent auf 38,3 Milliarden Euro Umsatz. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung lenkte den Blick auch auf Kinder- und Jugendschutz. Kinder aus Suchtfamilien bräuchten dringend mehr Unterstützung. dpa