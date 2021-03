Berlin/Mannheim. Der in Deutschland gestoppte Corona-Impfstoff von Astrazeneca erhält international Rückendeckung. Am Mittwoch plädierte die Weltgesundheitsorganisation WHO für die weitere Nutzung, da die Vorteile größer seien als die Risiken. Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bekundete ihr Vertrauen in den Wirkstoff. Die entscheidende Bewertung für Europa will am Donnerstag die EU-Arzneimittelbehörde EMA abgeben – einen Tag vor dem deutschen Impfgipfel.

Deutschland und andere EU-Länder hatten die Nutzung des Astrazeneca-Impfstoffs vorerst gestoppt. Hintergrund sind Meldungen von Blutgerinnseln in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigte die Vorsichtsmaßnahme. „Wir passen auf, wir nehmen gemeldete Vorfälle ernst, und wenn es was zu überprüfen gibt, dann überprüfen wir es“, sagte der CDU-Politiker.

70 Millionen Dosen erwartet

Er rechne für Donnerstag mit einer Einschätzung der EMA, ob und wie es weitergehen könne. Für den Fall, dass Astrazeneca nicht mehr zum Einsatz kommen sollte – was aber nicht sehr wahrscheinlich sei –, würden für ausstehende Zweitimpfungen Lösungen zu finden sein. Die Bundesregierung hält jedenfalls an ihrem Versprechen fest, dass alle Erwachsenen in Deutschland bis zum Ende des Sommers das Angebot einer Corona-Impfung erhalten sollen. Momentan ist laut Spahn rund jeder zehnte Erwachsene geimpft.

Astrazeneca spielt bisher eine wichtige Rolle für die Impfstrategie in der EU. Der britisch-schwedische Hersteller hat zwar Lieferschwierigkeiten, dennoch sind 70 Millionen Dosen für das zweite Quartal avisiert. Weil das Vakzin nicht stark gekühlt werden muss, kann es auch gut von Hausärzten gespritzt werden. Wie es nach der Bewertung durch die EMA weitergeht, wollen Bund und Länder voraussichtlich am Freitag beraten.

Astrazeneca ist auch auf internationaler Ebene bislang der wichtigste Impfstoff. Die WHO betonte, es sei Routine, mögliche Zwischenfälle bei Impfkampagnen zu registrieren und zu untersuchen. Das zeige, dass die Überwachungssysteme funktionierten. Zwischenfälle in zeitlicher Nähe zu einer Impfung bedeuteten aber nicht zwangsläufig, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen beidem bestehe.

Unterdessen hat die Stadt Mannheim Vereinbarungen mit Betreibern privater Testzentren, Apotheken und Arztpraxen geschlossen. Damit soll es allen hier lebenden Menschen möglich sein, sich fortan einmal pro Woche kostenlos auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. Und zwar „schnell und unbürokratisch“, wie Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Mittwochabend ankündigte. dpa/sma