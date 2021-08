Warnung vor neuen Anschlägen

Kabul/Berlin/Washington. Unter der Gefahr weiterer Terroranschläge am Flughafen von Kabul haben die US- Truppen ihren Abzug aus Afghanistan begonnen. Gleichzeitig mit dem laufenden Abzug spitzt sich der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu. Das US-Militär griff am Sonntag nach eigenen Angaben mit einer Drohne ein Auto des örtlichen IS-Ablegers in Kabul an. Die Lage sei „extrem gefährlich“ und ein Anschlag „sehr wahrscheinlich“, erklärte US-Präsident Joe Biden in Washington.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Taliban haben vor Anschlägen des Islamischen Staat gewarnt. Wie der arabische Sender Al-Dschasira am Sonntag berichtete, schätzen die Taliban die Gefahr als sehr hoch ein.

In den letzten Zügen der US-Evakuierungsmission wurden noch Tausende Menschen aus Kabul ausgeflogen. Mit Unterstützung aus Deutschland sind nach dem Ende der Bundeswehrflüge mehr als 300 weitere Schutzbedürftige aus Kabul ausgeflogen worden. Die private Rettungsinitiative Luftbrücke Kabul hatte eine Chartermaschine nach Kabul geschickt, um Gefährdete auszufliegen. Darunter waren nach Angaben aus der Bundesregierung etwa 140 Deutsche sowie Ortskräfte und Mitarbeiter eines Auftragsunternehmens des Nato-Einsatzes.

Die Rettungsinitiative hat der Bundesregierung fehlende Unterstützung und massive Widerstände gegen die vorbereitete Evakuierung von Schutzbedürftigen aus Afghanistan vorgeworfen. Aus der Bundesregierung wurden die Vorwürfe als ungerechtfertigt zurückgewiesen und auf Chaos und Gefahren in Kabul sowie Blockaden an Kontrollstellen der Taliban verwiesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sicherheitsrat tagt

Das US-Militär will seine zuletzt gut 5000 Soldaten bis Dienstag vom Flughafen Kabul abziehen und bis dahin auch noch Menschen ausfliegen. Bis Dienstag werde das US-Militär für Betrieb und Sicherheit am Flughafen verantwortlich sein, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby.

Deutschland hofft, dass Schutzsuchende das Land mit zivilen Flugzeugen verlassen können. Offenbar warten noch rund 300 Deutsche und mehr als 10 000 Afghanen auf eine Ausreise nach Deutschland. In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung von mehr als 20 Ländern – darunter die USA und Deutschland – hieß es, man habe von den Taliban Zusicherungen erhalten, dass „alle ausländischen Staatsangehörigen und alle afghanischen Staatsbürger mit einer Reisegenehmigung aus dem Land reisen dürfen“.

UN-Generalsekretär António Guterres will sich am Montag mit den Vertretern der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates – USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien – treffen. Eine anhaltende Dürre erschwert die Lage in Afghanistan zusätzlich. dpa/epd