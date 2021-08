Warnung vor Mutationen

Heidelberg. Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg warnen vor einer Ausbreitung von Mutationen des Coronavirus. „Diese Mutanten zirkulieren alle in der Bevölkerung. Wir müssen uns bewusst sein, dass ein einziger weiterer Superspreader-Event ausreichen kann, dass sie sich stark verbreiten und neue Varianten hervorbringen“, so Wissenschaftlerin Nina Papavasiliou. Sie und ihr Team haben den Einfluss von Zusammenkünften auf die Verbreitung von Virusvarianten untersucht. Um zu verhindern, dass die Welt ständig von neuen Varianten heimgesucht werde, müsse sich die Bevölkerung vor Infektionen schützen, „insbesondere in Innenräumen und in Gegenden mit geringem Impfschutz“. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1