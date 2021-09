Warnung vor einem Bürgerkrieg

Kabul. In Afghanistan flammt Widerstand gegen die militant-islamistischen Taliban auf. Bei einer Demonstration für Frauenrechte in der Hauptstadt Kabul kam es zu Zusammenstößen. Eine Teilnehmerin der Demonstration sagte der „New York Times“, die Taliban hätten versucht, die Demonstration mit Tränengas, Gewehrkolben und Metallknüppeln aufzulösen.

In der einzigen von den Taliban noch nicht eroberten Provinz Pandschir im Nordwesten Kabuls dauerten die Kämpfe am Wochenende an. Offenbar drangen die Taliban weiter in das Pandschir-Tal vor. Widerstandskämpfer im Pandschir-Tal behaupten dagegen, sie hätten den Taliban Verluste zugefügt. Berichten zufolge will die Taliban-Führung erst die Lage in Pandschir klären, bevor sie ihre Regierung vorstellt. Zuletzt hieß es immer öfter, ihr würden ausschließlich Taliban-Mitglieder angehören. Das widerspricht Forderungen aus dem Ausland sowie Versprechen der Islamisten, auch andere Politiker einzubinden.

Konsequenzen für Maas verlangt

Hochrangige US-Militärs fragen sich, ob die Islamisten eine stabile Regierung aufstellen können. „Meine militärische Einschätzung ist, dass sich die Lage wahrscheinlich zu einem Bürgerkrieg auswachsen wird“, warnte US-Generalstabschef Mark Milley am Wochenende.

Von Deutschland fordern die Taliban „starke und offizielle diplomatische Beziehungen“, sagte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid der „Welt am Sonntag“. Demnach wünschen sich die Taliban von Berlin wie von anderen Ländern finanzielle Unterstützung, humanitäre Hilfe und Kooperation bei Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung.

UN-Generalsekretär António Guterres will für die notleidenden Menschen in Afghanistan Unterstützung auf einer hochrangig besetzten Hilfskonferenz mobilisieren. Die Bevölkerung Afghanistan stehe vor einer humanitären Katastrophe, sagte ein UN-Sprecher am Wochenende in New York. Die UN-Konferenz soll am 13. September in Genf stattfinden. Die UN appellierten zudem an die Taliban, den Helfern uneingeschränkten Zugang zu den Menschen zu geben.

Das Afghanistan-Debakel sollte nach Ansicht einer Mehrheit der Deutschen Folgen für Außenminister Heiko Maas haben. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich 24 Prozent für einen sofortigen Rücktritt des SPD-Politikers aus, weitere 32 Prozent sagten, er solle einer neuen Regierung nicht mehr angehören.

Allerdings wird die Verantwortung nicht allein bei Maas gesehen. 38 Prozent sagen, alle mit Afghanistan befassten Kabinettsmitglieder müssten für die Fehler geradestehen. Das sind auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU). dpa/epd