Seit Jahren sind es immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die ihre Stimme bereits vor dem eigentlichen Wahltag per Briefwahl abgeben. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März ist mit einem neuen Rekord zu rechnen, in Mannheim ist er schon zwei Wochen vorher erreicht. Das wundert wenig, schließlich war Briefwahl nie sinnvoller als jetzt in Zeiten der Pandemie. In der Vergangenheit bot sie vielen in erster Linie die Chance, sich den Wahlsonntag für Freizeitaktivitäten freizuhalten. Jetzt hilft sie, Kontakte und damit mögliche Infektionen zu reduzieren.

Ja, die Briefwahl bringt auch Probleme mit sich. Der vorgesehene Regelfall ist nun mal die Stimmabgabe im Wahllokal. Und zwar am Wahltag. Durch die Briefwahl wird der Zeitraum der Stimmabgabe auf die Wochen davor ausgedehnt, der Wahlkampf dauert länger. Wer schon früh seine Stimme abgebe, könne auf aktuelle Ereignisse nicht mehr reagieren, führen Kritiker an, die dadurch den Gleichheitsgrundsatz beim Urnengang bedroht sehen. Ein viel gewichtigeres Problem der Briefwahl ist allerdings, dass der Grundsatz der geheimen Wahl schwieriger zu gewährleisten ist. Briefwählerinnen und Briefwähler können beim Ausfüllen des Stimmscheins leichter beeinflusst werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat sich immer wieder mit diesen Einwänden beschäftigt. In ihrer Abwägung werteten die Richter allerdings die Chance der Wahlteilnahme höher als die genannten Gefahren. Zu Recht, und das gilt umso mehr in Corona-Zeiten. Wer möchte, der kann – unter Beachtung bestimmter Auflagen – trotzdem ins Wahllokal gehen. Aber viele, gerade Personen aus Risikogruppen, könnten aus Angst zuhause bleiben. Für sie ist die Briefwahl jetzt die entscheidende Alternative. So oder so – das Wichtigste ist am Ende, überhaupt zu wählen. Denn schöner als Rekordzahlen bei der Briefwahl wären am 14. März Rekordzahlen bei der Wahlbeteiligung.