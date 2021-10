Waldhof verliert Pokal-Krimi

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof hat nach einem packenden Fußball-Abend erst in der Verlängerung die nächste Sensation im DFB-Pokal verpasst. Trotz einer leidenschaftlichen Leistung und einer frühen 1:0-Führung durch Alexander Rossipal (4.) verloren die Mannheimer am Mittwochabend vor 14 651 begeisterten Zuschauern im ausverkauften Carl-Benz-Stadion in der zweiten Runde gegen Bundesligist 1. FC Union Berlin unglücklich mit 1:2 (1:1) nach Verlängerung. Kevin Behrens (18., 118.) und Taiwo Awoniyi (94.) trafen zum schmeichelhaften Sieg für den Bundesligisten gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Außenseiter.

Am Nachmittag hatte der SVW die Trennung von Sportchef Jochen Kientz bestätigt, über die diese Redaktion bereits am Dienstag exklusiv berichtet hatte. „Über die Gründe der Freistellung wurde intern Stillschweigen vereinbart. An diese Vereinbarung sieht sich der Aufsichtsrat gebunden. Es sei allerdings betont, dass weder angebliche Zerwürfnisse zwischen dem sportlichen Leiter und dem Geschäftsführer noch eine ,Geburtstagsfeier’ des sportlichen Leiters die Freistellung veranlasst haben“, teilte der Aufsichtsrat der Spielbetriebs-GmbH mit. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. alex/th