Waldhof im Krisenmodus

Mannheim. Der Corona-Ausbruch bei Fußball-Drittligist SV Waldhof hat dramatische Ausmaße angenommen. Am ersten Training in dieser Woche am Mittwoch nahmen nur noch zehn Feldspieler und zwei Torhüter teil, der Rest des Teams – zwölf Profis und zwei Trainer – befindet sich in Quarantäne. „Die Lage ist katastrophal“, sagte der Sportliche Leiter Jochen Kientz. Mehrere betroffene Spieler klagten über Erkältungssymptome und Fieber.

Unter den positiv Getesteten befinden sich laut Kientz sowohl Geimpfte als auch Spieler, die sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt einmal mit Corona infiziert haben. Ob das Spiel am Samstag beim TSV 1860 München stattfinden wird, ist unsicher. alex