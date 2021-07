Waldhof geht in die Offensive

Mannheim. Dass der SV Waldhof die 3. Liga nicht als sein dauerhaftes Umfeld betrachtet, ist bekannt, nun gab die Vereinsführung des Mannheimer Traditionsclubs aber erstmals einen Zeitplan für den Angriff Richtung 2. Liga aus. „Wir wollen den großen Schritt innerhalb der nächsten zwei Jahre angehen“, sagte Waldhof-Präsident Bernd Beetz bei der Eröffnung des neuen Fan-Shops auf den Mannheimer Planken am Montag und gab auch gleich das Saisonziel für die am Samstag beginnende Spielzeit aus. „Unser Anspruch ist es, über der Platzierung des vergangenen Jahres ins Ziel zu kommen“, sagte Beetz. In der Saison 2020/2021 wurde der SVW in der Endabrechnung Achter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ziel soll unter anderem mit einem erhöhten Budget erreicht werden, Geschäftsführer Markus Kompp sprach von einem „kalkulierten Risiko“. Zum 1. August übernimmt der Drittligist zudem das Trainingsgelände am Alsenweg samt Herberger-Stadion in Eigenregie. th