Wahlrechtsreform sorgt für Wirbel

Mannheim. Die Ampelkoalition will das Wahlrecht reformieren. An diesem Freitag berät der Bundestag über den Gesetzentwurf. Nach den Plänen der Regierung soll der Bundestag auf 598 Sitze verkleinert werden. Funktionieren soll das durch den Wegfall der Überhang- und Ausgleichsmandate, die bisher dafür sorgen, dass das Parlament in Berlin immer größer wird.

Vier Politikerinnen und Politiker aus der Region hätten es mit den neuen Regeln nicht mehr in den aktuellen Bundestag geschafft, wie Berechnungen der „Zeit“ ergeben haben. Im Wahlkreis Mannheim hätte es Melis Sekmen (Grüne) und Konrad Stockmeier (FDP) getroffen. Der CDU-Politiker Moritz Oppelt (Rhein-Neckar) hätte sein Direktmandat verloren, ebenso wie sein Parteifreund Olav Gutting (Bruchsal-Schwetzingen). Guttings Wahlkreis wäre dann sogar verwaist, weil kein anderer Politiker den Einzug in den Bundestag über die Landesliste geschafft hätte.

Die Unionsparteien lehnen diese Pläne ab. Oppelt hält sie für verfassungswidrig. „Wer einen Wahlkreis direkt gewinnt – egal mit welchem Ergebnisunterschied –, dem muss auch das Bundestagsmandat tatsächlich zugeteilt werden“, sagte er. „Dass die Bürgerinnen und Bürger in Bruchsal-Schwetzingen keinen Vertreter mehr im Bundestag hätten, ist nicht akzeptabel“, sagte Gutting. Aber auch Grünen-Politikerin Sekmen hat ein Problem mit dem „Wegfall von Direktmandaten“. Stockmeier gab sich kämpferisch: „Ich will mich so engagieren, dass ich auch bei einem verkleinerten Bundestag wieder in diesen einziehe.“