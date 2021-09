Wahlkampf gewinnt an Schärfe

Berlin/Nürnberg/Mannheim. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl gewinnt die Auseinandersetzung um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an Schärfe. SPD und Union lieferten sich am Wochenende einen harten Schlagabtausch, nachdem sich Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) mit Attacken auf die Sozialdemokraten Rückhalt der CSU gesichert hatte. Angesichts der Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls versuchten beim zweiten TV-Triell am Sonntagabend Laschet und Annalena Baerbock (Grüne) den SPD-Bewerber Olaf Scholz unter Druck zu setzen.

Bei den Unions-Umfragewerten zeichnet sich noch keine Trendwende ab. Die SPD baute in einer Insa-Umfrage ihren Vorsprung weiter aus und lag nun sechs Prozentpunkte vor der Union.

CSU-Chef Markus Söder hatte kürzlich erklärt, der CSU-Parteitag in Nürnberg und das zweite TV-Triell am Sonntagabend bei ARD und ZDF seien die letzte Chance für einen Stimmungsumschwung. In Nürnberg wandte sich Laschet scharf gegen die SPD: „In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite – in der Wirtschafts- und Finanzpolitik.“ Auf dem CSU-Parteitag erntete er lang anhaltenden Beifall. Söder rief Laschet zu: „Wir wollen, dass du Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wirst.“ Der CSU-Vorsitzende sprach von einem „Signal der Entschlossenheit und Kampfkraft“. Laschet sagte dem „Tagesspiegel“, er spreche regelmäßig mit Söder. Einiges werde überspitzt wahrgenommen. „Ich bin da gelassen.“

Weitere Groko?

Laschet schloss im TV-Triell eine Juniorrolle der Union in einer SPD-geführten Bundesregierung nicht generell aus. Mit Blick auf Koalitionsoptionen für die Union hatte zuvor auch Söder im Nachrichtensender Phoenix die Möglichkeit eines weiteren Bündnisses mit der SPD betont. „Kann ja auch noch mal eine große Koalition wieder kommen mit der SPD, wenn sie schwächer wird“, sagte er. Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner kritisierte, Söder lasse „die Katze aus dem Sack“ und plädiere „für eine neue Stillstands-GroKo“. Er sagte: „Einen Aufbruch und das Ende des Weiter-So gibt es nur mit Grün.“

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz machte am Samstag Station in Mannheim. Vor bis zu 1000 Interessierten auf dem Alten Meßplatz punktete der 63-Jährige vor allem mit klassischen SPD-Themen. So wolle er sich neben den drei Garantien für Rente, Wohnungsbau und Kinderarmut um „zwei große gesellschaftliche Herausforderungen“ kümmern: die Anerkennung der beruflichen Leistung und den Klimawandel: „Wir müssen sofort beginnen, damit es gut ausgeht.“ dpa/sba