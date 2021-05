Waffenstillstand in Nahost beschlossen

Tel Aviv/Mannheim. Das israelische Kabinett hat einstimmig einen Vorschlag Ägyptens über eine Waffenruhe gebilligt. Dies berichteten israelische Medien am Donnerstagabend. Demnach solle das Feuer im Gaza-Konflikt am Freitag um 2 Uhr Ortszeit (01.00 MESZ) eingestellt werden.

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte sich zuvor im Gaza-Konflikt erneut klar an die Seite Israels gestellt. „Für uns ist die Sicherheit Israels, genauso die Sicherheit aller Jüdinnen und Juden in Deutschland, nicht verhandelbar. Und darauf kann sich Israel immer verlassen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Gabi Aschkenasi bei Tel Aviv.

Unterdessen sprach die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Mannheim, Rita Althausen, im Interview mit dieser Redaktion von einem „sehr guten und vertrauensvollen Austausch“ auch mit den muslimischen Religionsgemeinschaften in der Quadratestadt. dpa/lang