Vorwürfe gegen Scholz

Mannheim. Hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) 2022 im Hamburger Untersuchungsausschuss nicht die Wahrheit gesagt? Der frühere Bürgermeister hatte sich im Cum-Ex-Steuerskandal auf Erinnerungslücken berufen. Der Mannheimer Ökonom Christoph Spengel verweist im Interview auf Widersprüche in den Aussagen, die zumindest den Vorwurf der Falschaussage im Raum stehenlassen würden. Dass die CDU/CSU einen zweiten Untersuchungsausschuss – diesmal im Bundestag – durchsetzen will, hält Spengel für eine „politische Finte“: „Es geht da ja auch um die Frage: Wie glaubwürdig ist unser Kanzler?“ Spengel beklagt, dass die Politik die illegalen Steuerdeals jahrelang laufen ließ. was

