Vorverkauf gestartet

Mannheim. Mit sehr großer Resonanz ist in Mannheim bei einem Fest auf dem Münzplatz der Vorverkauf der Dauerkarten für die Bundesgartenschau 2023 gestartet worden. An den Vorverkaufsstellen bildeten sich sofort lange Schlangen – obwohl noch ein Jahr Zeit bleibt. Der ermäßigte Ticketpreis gilt bis einen Tag vor der Eröffnung des sommerlangen Blumenfests, die am 14. April 2023 sein wird. Dann pendelt auch eine Seilbahn zwischen den beiden Ausstellungsflächen, dem Luisenpark und der früheren Spinelli-Kaserne. Das System ist aber bereits seit Donnerstag bei der Floriade Expo 2022 in Almere in den Niederlanden im Einsatz und wird dann nach Mannheim gebracht. pwr

