Vorteile nach Booster-Impfung

Berlin/Stuttgart/Mannheim. Für das dringend erhoffte Eindämmen der Corona-Welle im Advent fordern Politik und Mediziner eine konsequente Umsetzung strengerer Auflagen in ganz Deutschland. „Wir haben keine Zeit zu verlieren, keinen einzigen Tag“, sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Freitag. Der scheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechtfertigte umfassende Beschränkungen für Ungeimpfte, um eine noch dramatischere Zuspitzung abzuwenden. Intensivmediziner machen sich auf einen Höhepunkt der Notlage in vielen Kliniken um Weihnachten gefasst. Die Durchsetzung von Auflagen soll auch die Polizei verschärft in den Blick nehmen.

Baden-Württemberg will mit besonders scharfen Einschränkungen die vierte Corona-Welle brechen und die Pandemie eindämmen. Die neuen Corona-Regeln gelten schon von diesem Samstag an und schränken auch den Alltag von etlichen Geimpften und Genesenen im Südwesten so stark ein wie bislang kaum sonst in der Republik.

Adler spielen ohne Publikum

Vorteile gibt es für Personen mit einer Dritt-Impfung. Wer schon eine „Booster-Impfung“ gegen Corona habe, für den entfalle die Testpflicht, sagte der Amtschef des Sozial- und Gesundheitsministeriums, Uwe Lahl. „Personen, die bereits geboostert sind, müssen überall dort, wo die 2Gplus-Regel gilt, keinen aktuellen negativen Corona-Test mehr vorlegen – also zum Beispiel in Gaststätten, im Zoo oder bei Freizeit- und Kulturveranstaltungen.“

Auch in Rheinland-Pfalz entfällt nach einer Auffrischungsimpfung die Testpflicht in Innenräumen. Diese Ausnahme beschloss die Landesregierung am Freitag in einer Sondersitzung des Kabinetts.

Da Eishockey-Spiele in der SAP Arena vor nur 750 Zuschauern nicht wirtschaftlich sind, werden die Partien der Adler Mannheim zu Geisterspielen. „Ich hatte immer Verständnis für viele Aktionen und Regeln, aber an dieser Stelle fehlt mir dieses dann schon. Ich weiß nicht, wo es einen sichereren Ort geben soll als dort, wo 2Gplus angewendet wird. Das ist jetzt auch plötzlich nicht mehr genug. Stattdessen wird man auf die Zahl 750 festgelegt, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann“, sagte Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP Arena und Gesellschafter der Adler Mannheim, im Interview mit dieser Redaktion: „Ich verstehe auch, dass wir mit Einschränkungen leben müssen, aber ich finde diese Pauschalität, mit der nun herangegangen wird, nicht nachvollziehbar. Wir haben uns auf die Situation doch gut vorbereitet mit Hygienekonzepten, Abständen und zuletzt auch noch 2Gplus.“ Am Nikolaustag können sich Jugendliche im Palazzo-Spiegelzelt am Mannheimer Friedensplatz gegen Corona impfen lassen. Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit dem Jugend- und Gesundheitsamt und dem Uniklinikum statt. „Wir planen, das ab sofort jeden Montag“, sagte Palazzo-Geschäftsführer und Produzent Rolf Balschbach. Montags ist der spielfreie Tag im Palazzo. Sollte der Spielbetrieb aufgrund der Pandemiesituation nicht mehr möglich sein, wäre auch eine Ausweitung auf andere Tage möglich, heißt es von der Stadt. Sobald die Stiko-Empfehlung vorliegt, soll sich das Angebot sich dann auch an Kinder von fünf bis zwölf Jahren richten. dpa/cr/see