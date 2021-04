Vorständin bei Südzucker

Mannheim. Südzucker erweitert den Vorstand – und holt die 52-jährige Managerin Ingrid-Helen Arnold mit an Bord. Sie ist die erste Frau im Spitzenmanagement des Mannheimer Konzerns. Arnold soll sich künftig im neu geschaffenen Ressort „Verbrauchermärkte, Digitalisierung/IT“ um den technologischen Wandel kümmern. Arnold ist in München geboren und hat an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen Betriebswirtschaftslehre studiert. Sie blickt auf eine 25-jährige Karriere beim Walldorfer Softwarekonzern SAP zurück. Zuletzt arbeitete die Managerin in Kalifornien. jung (Bild: Südzucker)

