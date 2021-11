Vorschlag für Paradeplatz

Mannheim. Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City, fordert in einem Gastbeitrag für diese Redaktion eine Umgestaltung des Paradeplatzes. Dieser sei der Mittelpunkt der Innenstadt, aber in seiner jetzigen Form nur ein schneller Durchgangsweg für eilige Passanten, selten belebt, oft vermüllt. Durch die Anordnung der Blumenrabatte seien dort auch keine Veranstaltungen möglich, argumentiert Pauels. Er schlägt in seinem Beitrag für die Serie „75 Ideen für Mannheim“ deshalb vor, die Grünflächen an die Ränder des Platzes zu verschieben. Rund um den historischen Brunnen könnten dann Feste und Märkte stattfinden, für die es sonst in der Innenstadt keine geeignete Fläche gebe. Das Fehlen dieser Flächen bezeichnet Pauels als strukturellen Nachteil für die „Inszenierung der City“. Eine Weiterentwicklung, möglicherweise auch durch eine verkehrsberuhigte Anbindung an das Stadthaus wäre „eine echte Chance für Mannheims schönsten Platz“.

Pauels schreibt weiter, ihm sei bewusst, dass seine Sichtweise provokant sei. Er versteht sie aber als „ganz persönlichen Akzent setzen in der Diskussion über die Zukunft der Mannheimer City“. stp