Mannheim. In Mannheims dicht besiedelten Stadtteil Neckarstadt-West werden fürs Parken am Straßenrand künftig Gebühren fällig. Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats brachte am Donnerstag ein entsprechendes „Parkraumbewirtschaftungskonzept“ mit großer Mehrheit auf den Weg.

Ab 2022 sollen demnach weite Bereiche des Stadtteils für das Anwohner-Parken mit entsprechendem Berechtigungsnachweis reserviert werden. Auswärtige können in bestimmten Straßenzügen Parkscheine lösen bzw. die Gebühren per Handy-Parken entrichten. Nachdem das Thema jahrelang im Stadtteil heftig umstritten war, stimmte der Bezirksbeirat zuletzt für die Parkgebühren.

Im Nachbarstadtteil Neckarstadt-Ost wird ebenfalls über die schlechte Parkplatzsituation diskutiert, es gibt aber derzeit keine Mehrheit für Parkgebühren. Der zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD): „Es ist klar, das wir damit keine neuen Parkplätze schaffen. Wir erreichen aber Verbesserungen für die Anwohner.“