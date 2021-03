Mannheim. In den Mannheimer Vororten regt sich Unmut wegen mangelnder Bürgerbeteiligung. 38 von 44 Bezirksbeiräten der Grünen haben in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister und den Ältestenrat des Gemeinderats gefordert, „schnellstmöglich“ wieder öffentliche Sitzungen der Stadtteilgremien durchzuführen. Der Verzicht auf „aktive Beteiligung und Fragemöglichkeit“ für die Bürger sei „höchst undemokratisch“, so der Brief.

Bei Hubert Becker, langjähriger SPD-Bezirksbeirat in Sandhofen, rennen die Grünen damit „offene Türen ein“, wie er sagt. Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat daher beantragt, die Sitzungen zumindest live im Internet zu übertragen. Volker Kögel von der CDU Vogelstang äußert sogar die Befürchtung, dass die Verwaltung die derzeitige Coronalage ausnutze und „besonders brisante Themen ohne die wichtige Beteiligung der Öffentlichkeit durchpeitschen möchte“, schimpft er. Die Stadtverwaltung lehnt öffentliche Treffen „aus Gründen des Infektionsschutzes“ ab. Gegen eine Übertragung im Netz sprächen datenschutzrechtliche Bedenken. pwr