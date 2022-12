Vorgeschmack auf 2024

Rhein-Neckar. Wie anfällig die Schienen-Infrastruktur in Deutschland und in der Region ist, zeigte sich auch am Donnerstag wieder auf der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt. Die Vorbereitungen für ein elektronisches Stellwerk in Südhessen bei Mörfelden haben laut der Deutschen Bahn Auswirkungen auf den Verkehr im Kreis Bergstraße. Bis 23. Dezember fallen etliche Verbindungen aus. Die Fahrgäste sind genervt. Ein Vorgeschmack ist das auf die Situation, die ab 15. Juli 2024 eintritt. Dann steht die Generalsanierung der Riedbahntrasse zwischen Mannheim und Frankfurt an. Die Strecke soll bis 14. Dezember 2024 komplett gesperrt werden. Und zwar direkt im Anschluss an die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Bekannt ist das schon länger. Bei der Versammlung des Zweckverbandes des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (ZRN) wurde am Donnerstag klar, welche erheblichen Auswirkungen diese Sperrung für Bahnkunden und für die Ausweichrouten in der Pfalz und bei der Main-Neckar-Bahn hat. ZRN-Vorsitzender Christian Specht kritisierte die Bahn für die Fehler der Vergangenheit, die sie nun einholten. Er sprach von einer riesigen Herausforderung. sal

