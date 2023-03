Der ganztägige Warnstreik bei der Rhein-Neckar Verkehr (RNV) in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg stellt die Region am Freitag vor eine Herausforderung. Da mehr Autos auf den Straßen unterwegs sein dürften, rechnet die Polizei durch die neu verengte Baustelle am Mannheimer Luisenring mit Staus in der Innenstadt. Die Schulen vermuten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler zum Unterricht

...