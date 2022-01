Von Höchstwert zu Höchstwert

Berlin/Heidelberg. Angesichts der immer stärkeren Ausbreitung der neuen Corona-Variante Omikron in Deutschland sollen Auffrischimpfungen auf noch breiterer Front vorankommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) versicherte am Donnerstag, für jeden, der dies jetzt wolle, stehe der Impfstoff zur Verfügung. „Durch diese Kampagne kann es gelingen, aus der Wand der Omikron-Welle einen steilen Hügel zu machen oder zumindest die Höhe der Wand zu begrenzen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zahl der an einem Tag gemeldeten Neuinfektionen überschritt am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge die Marke von 80 000. Bundesweit meldeten die Gesundheitsämter 81 417 neue Fälle, wie das Robert Koch-Institut (RKI) bekanntgab. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 427,7 nach 407,5 am Vortag. Die höchste Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen haben laut RKI nun Bremen mit mehr als 1300 und Berlin mit 919.

Besonders betroffen ist auch Heidelberg. Hier herrscht Rätselraten, woher der plötzliche Anstieg der Inzidenzzahlen kommt. Die Stadt galt in der Pandemie stets als Vorzeigekommune mit Werten am unteren Ende der Skala. In dieser Woche schoss sie mit einer Inzidenz von 580,2 in die Spitzengruppe in Baden-Württemberg. Zum aktuellen Zeitpunkt sei es nicht möglich, wissenschaftlich fundierte Erklärungen zu benennen, sagte ein Stadtsprecher. Möglicherweise stünden die Werte im Zusammenhang mit einer erhöhten Mobilität zum Jahreswechsel. In einer international ausgerichteten Wissenschaftsstadt könnten Studierende und Beschäftigte im Hochschulbetrieb die Ansteckungen nach dem Jahreswechsel aus ihrer Heimat mitgebracht haben.

Wie das RKI mitteilte, befürwortet die Stiko jetzt generell Booster-Impfungen für Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren mit dem Impfstoff von Biontech „in der altersentsprechenden Dosierung“ und mindestens drei Monate nach der vorangegangenen Impfung. Der Entwurf muss noch in ein Stellungnahmeverfahren, ist also noch keine endgültige Empfehlung. Karl Lauterbach begrüßte die schnelle Reaktion: „Jetzt haben alle Jugendlichen und ihre Eltern Gewissheit.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Test-Laboren nimmt unterdessen die Auslastung zu. „Weil derzeit kaum priorisiert wird bei PCR-Tests, stoßen die Labore in Deutschland zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen“, sagte der Vorsitzende des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin, Michael Müller, der „Rheinischen Post“.

Der Bundestag machte am Abend den Weg frei für die zwischen Bund und Ländern verabredeten neuen Quarantäneregeln. Bevor die Verordnung in Kraft treten kann, muss am Freitag allerdings noch der Bundesrat zustimmen. dpa/bjz