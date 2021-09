Vier Mannheimer Abgeordnete in Berlin

Mannheim. Im neuen Bundestag wird der Wahlkreis Mannheim stark vertreten sein. Neben der Sozialdemokratin Isabel Cademartori, die am Sonntag das Direktmandat geholt hatte, schafften es auch zwei weitere Kandidatinnen und ein Kandidat über ihre guten Platzierungen auf den Landeslisten ihrer Parteien ins Parlament.

Die bisherige Abgeordnete Gökay Akbulut (Linke) war auf Listenplatz zwei positioniert, Grünen-Kandidatin Melis Sekmen auf Rang 16 und FDP-Vertreter Konrad Stockmeier auf 13. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) gratulierte am Montag in einer Mitteilung dem Quartett. „Dass zukünftig vier Abgeordnete Mannheim im Bundestag vertreten werden, freut mich außerordentlich“, so Kurz. „Die starke Vertretung Mannheims im Bundestag ist ein guter Motor, um unsere Entwicklung zu einer zukunftsfähigen Stadt weitervoranzutreiben. Ich wünsche allen vier Abgeordneten viel Erfolg in dieser Zeit größter Anforderungen.“

Appell von der IHK

Glückwünsche kamen auch vom Chef der Industrie- und Handelskammer (IHK), Manfred Schnabel. „Es ist wichtig, dass die Region gut und kompetent im Bundestag vertreten wird: Seien Sie Anwälte für die Region und Ihre Bürgerinnen und Bürger, indem Sie sich insbesondere auch für eine starke Wirtschaft einsetzen!“ Die Parlamentarier stünden vor „zentralen Weichenstellungen in der digitalen und ökologischen Transformation“, so der IHK-Chef. Der ökologische Umbau des Landes müsse auch wirtschaftlich zu einem Erfolg werden, so Schnabel. Das sichere nicht nur den Wohlstand in Deutschland, sondern sei auch Voraussetzung dafür, „dass andere Länder unserem Beispiel folgen“.

Die Mannheimer Abgeordneten freuen sich auf ihre Aufgaben in Berlin, wie sie dieser Redaktion sagten. Cademartori betonte im Interview, die aktuell größte Herausforderung – bei der Transformation der Industrie Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zu vereinbaren – stelle sich in Mannheim genauso wie in ganz Deutschland. Ob sie ihr Mandat im Gemeinderat und den stellvertretenden Fraktionsvorsitz behalten will, ließ die Sozialdemokratin offen. Das müsse man erst noch intern besprechen, zunächst stünden in der Lokalpolitik nun die wichtigen Haushaltsberatungen an.

„Mannheim kann ein Vorbild dafür sein, wie eine Wirtschaft mit Zukunft aussieht“, sagte Melis Sekmen dieser Redaktion. Nämlich „klimaneutral, sozial gerecht und innovativ.“ Zudem wolle sie in Berlin für mehr Bundesprogramme mit Mitteln und Personal für Schulen kämpfen, machte die Mannheimerin deutlich.

Von Gökay Akbulut (Die Linke) war am Montag bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu ihrem Ergebnis zu erhalten.

„Die Kolleginnen und ich hoffen gemeinsam, dass jeder auf seine Art dazu beitragen kann, dass Mannheim profitiert“, sagte FDP-Vertreter Konrad Stockmeier.