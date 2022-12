Viele Tickets verkauft

Mannheim. Die Bundesgartenschau Mannheim 2023 hat binnen sechs Wochen die Zahl der verkauften Dauerkarten von 20 000 auf 25 000 gesteigert. Er spüre „jetzt in der Adventszeit einen starken Anstieg bei den Verkaufszahlen“, berichtet Michael Schnellbach, der Geschäftsführer der Bundesgartenschau. Er schließt daraus, „dass wohl unter vielen Weihnachtsbäumen dieses Jahr eine Eintrittskarte für die Bundesgartenschau liegen wird“. Neu für das Programm zugesagt hat das frühere Mitglied der Gruppe „Caught in the Act“ Eloy de Jong. Der Niederländer ist längst erfolgreicher Solo-Sänger und regelmäßig zu Gast in den Schlagershows des deutschen Fernsehens. pwr

