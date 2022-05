Viele offene Lehrstellen

Mannheim. Wenige Monate vor dem Start des neuen Ausbildungsjahrs haben viele Unternehmen in der Region noch offene Lehrstellen. Bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar Odenwald sind aktuell mehr als 500 freie Plätze gemeldet – laut Kammer mehr als doppelt so viele wie in den Vorjahren. Auch im Bezirk der Industrie- und Handelskammern Rhein-Neckar und Darmstadt gibt es in den Lehrstellenbörsen jeweils mehrere hundert offene Ausbildungsplätze für 2022. Bei der BASF sind von rund 800 Plätzen noch etwa 200 frei, gesucht werden u.a. Jugendliche für die Ausbildung als Elektroniker/in für Automatisierungs- oder Betriebstechnik oder als Chemikant/in. tat

