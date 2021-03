Mannheim. Seit Montag darf der Einzelhandel seine Türen für Kundinnen und Kunden wieder öffnen. Wegen der relativ hohen Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim – sie lag am Montag nach Zahlen der Stadt bei 91,1 – müssen Kunden jedoch in den Läden vorab einen Termin vereinbaren. Zugelassen ist pro 40 Quadratmeter Fläche ein Kunde. Davon ausgenommen sind Geschäfte, die Waren des täglichen Bedarfs verkaufen.

AdUnit urban-intext1

In der Mannheimer Innenstadt waren am Montag noch nicht alle Geschäfte wieder geöffnet. Einige haben jedoch angekündigt, in den nächsten Tagen nachziehen zu wollen. „Es ist ganz gut angelaufen“, berichtete am späten Nachmittag Lutz Pauels, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim City, nachdem er sich bei den Geschäften und Kaufhäusern umgehört hatte. Die Händler seien den Umständen entsprechend „zufrieden“. cs