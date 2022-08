In der neuesten Ausgabe der Heimatbeilage des „Mannheimer Morgen“ gibt es wieder jede Menge historischen Lesestoff aus Mannheim und der Kurpfalz. So feiert die Mannheimer Sternwarte im Herbst ihren 200. Geburtstag, und die anstehende Generalsanierung des Nationaltheaters gibt Anlass für einen Rückblick in die Geschichte – zu anderen Theaterstandorten und in die Bauzeit des Gebäudes. Außerdem weckt die Beilage schon Vorfreude auf die Bundesgartenschau 2023. dir

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1