Verzweiflung und Angst vor Terror

Kabul/Washington/Mannheim. Trotz einiger Zeichen der Entspannung am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul harren dort weiter Tausende verzweifelte Menschen bei Hitze und teils chaotischem Gedränge aus. Sieben Zivilisten kamen in dem Tumult ums Leben, wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte. Berichten zufolge gingen auch mehrere Kinder verloren. Zugleich warnte die US-Regierung vor der Gefahr von Terroranschlägen am Airport. Wegen der massiv gestiegenen Zahl an Binnenflüchtlingen – nach UN-Angaben 300 000 in den vergangenen zwei Monaten – droht sich die humanitäre Lage in dem Land deutlich zu verschärfen.

Vor einer Woche hatten die islamistischen Taliban Kabul erobert und die Macht übernommen. Seitdem fürchten Oppositionelle, Journalistinnen, Menschenrechtsaktivisten und auch Ortskräfte, die für westliche Staaten tätig waren, Racheaktionen.

Kundgebung in Mannheim

Die Gefahr eines Anschlags der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen Kabul oder in der Umgebung sei „real, akut und anhaltend“, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan. Die militant-islamistischen Taliban und der regional aktive Zweig des IS sind verfeindet.

Die USA und ihre Verbündeten versuchen, so viele ihrer Staatsbürger und afghanische Ortskräfte wie möglich aus dem Land auszufliegen. Viele schaffen es jedoch nicht, den Flughafen zu erreichen. Manche werden an Checkpoints der Taliban zurückgewiesen. Ein Hindernis stellte dann das Gedränge vor den Toren des Flughafens dar. Die US-Streitkräfte brachten nach Angaben des Pentagons seit Beginn ihrer Mission am Samstag vergangener Woche 25 000 Menschen in Sicherheit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ sich am Sonntagabend nach dpa-Informationen direkt nach ihrer Rückkehr von einer Ukraine-Reise per Hubschrauber ins Kanzleramt bringen, um an Krisenstab-Beratungen zur Lage in Afghanistan teilzunehmen. Die G7-Staaten wollen am Dienstag auf einem Sondergipfel ihr Vorgehen in Afghanistan abstimmen. Für weitere Rettungsflüge bleibt absehbar nur noch eine gute Woche Zeit. Die USA wollen zum 31. August den Abzug ihrer Truppen abschließen. Eine Fortführung des Evakuierungseinsatzes ohne die USA gilt als ausgeschlossen. Die britische Regierung, aber auch deutsche Politiker, setzten sich für eine Verlängerung der Mission ein.

Am Wochenende hat es Dutzende Demonstrationen gegeben, darunter am Samstag in Mannheim. Rund 200 Menschen gingen dort auf die Straße. Sie forderten mit Transparenten wie „Holt sie raus!“ und „Lasst niemanden zurück“, dass für schnelle und unbürokratische Hilfe gesorgt wird – nicht nur für Ortskräfte, sondern für alle Gefährdeten in Afghanistan. Viele Teilnehmer auf dem Paradeplatz hatten die afghanische Flagge dabei. Die Redebeiträge waren teils sehr emotional. „Bitte, lasst uns nicht im Stich“, flehte etwa Masihullak Walezadas, der unter Tränen von Gräueltaten der Taliban in seiner Heimat berichtete. dpa/lok