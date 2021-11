Verschärfte Corona-Regeln für Ungeimpfte

Stuttgart/Mannheim. In Baden-Württemberg tritt am Mittwoch die Corona-Warnstufe in Kraft. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen hat am Dienstag den zweiten Werktag in Folge den Wert von 250 überschritten, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Stuttgart mitteilte. Damit gelten künftig wieder strengere Regeln vor allem für Ungeimpfte.

Auf den Intensivstationen der Kliniken im Südwesten wurden am Dienstag nach Angaben des Landesgesundheitsamts 284 Covid-19-Patienten behandelt – das sind sechs mehr als am Vortag. Die Zahl der Klinikeinweisungen von Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche betrug 3,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf 165,7 nach 189,3 am Vortag.

Die erste kritische Marke sei erreicht, die Lage in den Krankenhäusern angespannt, teilte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag mit. „Wir erleben derzeit eine Pandemie der Ungeimpften. Das sehen wir nicht nur an den getrennt ausgewiesenen Inzidenz-Werten, sondern auch auf den Intensivstationen.“ Dort lägen fast ausnahmslos nicht-geimpfte Patientinnen und Patienten mit einem schweren Verlauf, so Lucha. Es sei deshalb klar, dass man mit den Einschränkungen bei den Nicht-Geimpften ansetzen müsse.

Nachweis auch im Freien

„Sie sind Treiber der Pandemie und sorgen für die Belastung des Gesundheitssystems“, teilte der Gesundheitsminister mit. Für Ungeimpfte bedeutet die Warnstufe wieder umfassendere Testpflichten sowie die Rückkehr von Kontaktbeschränkungen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss künftig bei zahlreichen Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen etwa im Restaurant, Kino oder Schwimmbad einen PCR-Test vorweisen. Ein Schnelltest reicht dafür nicht mehr aus.

Bislang war im Freien bei Museen, Messen oder Kantinen kein Test nötig. Auch hier ist künftig ein 3G-Nachweis gefordert, im Freien genügt meist ein Schnelltest. Zudem sehen die strengeren Regeln wieder eine Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt und fünf weitere Personen vor. Geimpfte und Genese sowie Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind ausgenommen. Auch Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zählen nicht dazu.

Die Warnstufe der Corona-Verordnung tritt in Kraft, wenn die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten an zwei Werktagen in Folge den Wert von 250 erreicht oder die Zahl der Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in Kliniken eingewiesen wird, an fünf Werktagen in Folge auf den Wert von 8 oder darüber steigt

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Mannheimer Pflegeheim mit fünf Todesfällen hat die Stadt auf Anfrage Zahlen zur allgemeinen Situation in derartigen Einrichtungen genannt. Demnach gibt es aktuell 114 positiv getestete Fälle in vier Heimen. „Es gab zwar auch einige vollständig immunisierte Personen unter den positiv Getesteten, die schweren Krankheitsverläufe traten aber insbesondere bei den Personen auf, die nicht vollständig immunisiert waren“, sagte Stadtsprecherin Beate Klehr-Merkl. dpa/sma