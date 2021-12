Verkorkster Abschluss

Magdeburg. Der SV Waldhof hat den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in der 3. Fußball-Liga verpasst und beendet das Kalenderjahr auf dem vierten Rang. Im Spitzenspiel bei Tabellenführer 1. FC Magdeburg verlor die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner am Sonntag klar mit 0:3 (0:2) und ging nach fünf Partien ohne Niederlage wieder als Verlierer vom Platz.

Nachdem die Kurpfälzer in der Anfangsphase zwei gute Chancen ausgelassen hatten, gingen die Magdeburger durch Florian Kath nach einem Eckball in Führung (11. Minute). Top-Torjäger Baris Atik traf vor der Pause zum 2:0 (32.), Luca Schuler in der 66. Minute zum 3:0 für den Spitzenreiter. Ex-Bundesliga-Profi Marco Höger (69.) und Adrien Lebeau (86.) sahen bei den Mannheimern wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. „Den Jahresabschluss haben wir uns natürlich anders vorgestellt“, sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner: „Wir hatten genauso viele Großchancen wie Magdeburg. Aber sie haben drei Tore gemacht, wir null.“

Die Mannheimer verabschieden sich nun in eine kurze Winterpause. Am 2. Januar bricht der SVW-Tross zum Trainingslager in die Türkei auf, das nächste Liga-Spiel steht am Montag, 17. Januar, gegen Borussia Dortmund II an. th/alex