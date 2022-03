Verhandlungen vor nächster Runde

Kiew. Das Grauen in der Ukraine geht unvermindert weiter: Auch am Montag hat das russische Militär ukrainische Städte aus der Luft angegriffen. Allein in der Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes wurden seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut einem Monat ukrainischen Angaben zufolge fast 1180 mehrgeschossige Wohnhäuser zerstört. In Istanbul könnten am Dienstag neue Verhandlungen zwischen beiden Seiten beginnen.

„Wir erwarten, dass das theoretisch morgen passieren könnte“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge zu neuen Verhandlungen. Zuvor hatte bereits der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski mitgeteilt, dass nach rund zweiwöchigen Online-Verhandlungen ein physisches Aufeinandertreffen ab Dienstag geplant sei. Die Verhandlungen gestalten sich aber als äußerst schwierig. Kiew will etwa einen Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien. Moskau fordert einen Nato-Verzicht der Ukraine sowie eine Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete als eigene Staaten und der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands.

Unterdessen erteilte die Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) russischen Forderungen nach einer Begleichung von Gas-Rechnungen in Rubel eine Absage. Das sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck nach einer virtuellen Besprechung mit den G7-Energieministern. Man sei sich einig, dass die Forderungen „ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge“ sei.

Von den ÖPNV-Entlastungspaketen der Bundesregierung im Zuge gestiegener Energiekosten zeigten sich am Montag der Verkehrsverbund Rhein-Neckar und die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft überrascht. Auch das baden-württembergische Verkehrsministerium wies auf Anfrage darauf hin, dass es viel Klärungsbedarf gebe – etwa für das geplante 9-Euro-Monatsticket. Geeigneter sei, komplett auf Fahrpreise zu verzichten. dpa/sal