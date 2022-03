Verhandlungen ohne Erfolg

Kiew/Antalya/Mannheim. Im Ukraine-Krieg ist auch nach einem Schlichtungsversuch auf hochrangiger Ebene kein Weg zum Frieden in Sicht. Ein Treffen des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in der Türkei brachte am Donnerstag keine wesentlichen Fortschritte. Zwei Wochen nach Beginn des russischen Angriffs auf das Nachbarland gelang es nicht, eine zumindest zeitweilige Waffenruhe oder weitere Fluchtkorridore zu vereinbaren. Das betrifft auch die von russischen Truppen eingeschlossene Hafenstadt Mariupol, wo die Lage immer dramatischer wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron forderten in einem etwa einstündigen Telefonat den russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut zu einer sofortigen Waffenruhe auf. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte es wichtig, den Sanktionsdruck auf Russland zu verstärken.

Von einem angeblichen Treffen Putins mit Altkanzler Gerhard Schröder in Moskau hatte die Bundesregierung keine Kenntnis. Das Portal „Politico“ berichtete, für einen Vermittlungsversuch sei Schröder in Moskau. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Putin hatte am 24. Februar den Angriff auf die Ukraine gestartet. Nach UN-Angaben wurden bereits mehr als 500 Zivilisten getötet. Die Ukraine geht von höheren Opferzahlen aus. Mehr als zwei Millionen Menschen sind auf der Flucht. Seit Kriegsbeginn gab es zwar Gespräche von Unterhändlern über Feuerpausen. Das Außenministertreffen in der Türkei war aber der erste hochrangige Verhandlungsversuch. Die Türkei war als Vermittler dabei.

Wieder Luftangriffe

Die Ukraine hatte bei dem Treffen in Antalya klar gemacht, dass sie grundsätzlich über Möglichkeiten für ein Ende des Konflikts reden wolle. Lawrow erklärte anschließend aber, das richtige Forum dafür seien die bereits begonnenen Gespräche in Belarus, dem eng mit Russland verbündeten gemeinsamen Nachbarland. Lawrow warf dem Westen vor, mit Waffenlieferungen an Kiew den Konflikt zu verschärfen.

Auf Mariupol gab es nach Angaben der Stadt erneut schwere Luftangriffe. In der Nähe eines Wohnhauses seien Bomben abgeworfen worden, die Technische Universität nahe des Zentrums sei getroffen worden. Moskau weist stets zurück, auch zivile Ziele anzugreifen.

Die Ukraine hofft laut Botschafter Andrij Melnyk auf weitere Waffenlieferungen aus Deutschland. Außerdem gibt Melnyk die Hoffnung auf Lieferung von MiG-29-Kampfjets nicht auf. Polen ist bereit, die Flugzeuge den USA bereitzustellen mit dem Ziel, sie in die Ukraine zu bringen. Die US-Regierung lehnt dies ab.

Die Ölpreise legten erneut kräftig zu, die Spritpreise in Deutschland schießen weiter in die Höhe. Beim Grosskraftwerk Mannheim (GKM) sind die Auswirkungen des Krieges ebenfalls spürbar. Die Kohlelieferungen aus Russland seien „sehr stark eingeschränkt“, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Ein Ausfall von Deutschlands größtem Steinkohlekraftwerk drohe jedoch nicht: Der Brennstoff-Vorrat reiche für mehrere Wochen. Zudem wären die Lieferungen aus Russland innerhalb von ein paar Monaten ersetzbar. Das GKM prüfe derzeit alle alternativen Bezugsquellen. dpa/mig

