Verein soll Kliniken enger verzahnen

Stuttgart/Mannheim. Die Universitätsmediziner in Baden-Württemberg wollen bei Forschung, Lehre und in der Krankenversorgung enger zusammenarbeiten. Am Mittwoch stellte Ministerpräsident Winfried Kretschmann den dafür gegründeten Verein vor, dem die vier Unikliniken in Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm angehören. Zu den Mitgliedern gehört nach Angaben von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer auch die Medizinische Fakultät Mannheim, die durch Dekan Sergij Goerdt vertreten wird. Für gemeinsame Projekte hat die Landesregierung bereits 80 Millionen Euro ausgelobt. Die Pläne zur Fusion der Unikliniken Mannheim und Heidelberg sind durch die landesweite Kooperation nicht berührt. pre

