Verbessert – aber raus

Heidelberg. Die Rhein-Neckar Löwen haben den Einzug ins Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal verpasst. Der Handball-Bundesligist hielt gegen den favorisierten THW Kiel vor 2500 Zuschauern im Heidelberger SNP Dome zwar bis zum Ende mit, musste sich nach großem Kampf allerdings mit 24:26 (13:12) geschlagen geben.

Im ersten Spiel unter ihrem neuen Trainer Ljubomir Vranjes zeigten sich die Badener gegenüber den enttäuschenden Auftritten am Ende des Handball-Jahres 2021 immerhin stark verbessert, spielten mit deutlich mehr Tempo nach vorne und machten auch klare Fortschritte in Sachen Einsatz und Leidenschaft. Im zweiten Durchgang fanden die Löwen gegen die starke Defensive des THW dann aber zu wenig Lösungen. Auch auf der Torhüterposition hatten die Kieler am Ende Vorteile.

„Heute war wichtig, dass wir einen gewissen Stolz gezeigt haben, das Löwen-Trikot zu tragen – auch wenn wir jetzt lange genug und zurecht durch den Dreck gezogen wurden“, sah Löwen-Regisseur Andy Schmid Dinge, auf denen sich aufbauen lässt. Kiel folgte dem SC Magdeburg ins Pokal-Halbfinale. Der Bundesliga-Primus gewann mit 34:26 gegen GWD Minden. th

