Veranstalter enttäuscht

Mannheim. Der Organisatoren von „Sound of Peace Mannheim“ haben ein durchwachsenes Fazit der Musikkundgebung am Sonntagabend gezogen. Zwar sei die Veranstaltung an sich reibungslos verlaufen und die Stimmung im Ehrenhof sei positiv gewesen, erklärten die Veranstalter am Montag im Gespräch mit dieser Redaktion. „Es ist aber kein Geheimnis, dass wir uns mehr Menschen gewünscht hätten als die 3000, die in der Spitze dagewesen sind.“

Die Gründe für die schwache Resonanz wollen die Organisatoren in den nächsten Tagen aufarbeiten, hieß es. Weil auch die Spenden schwächer ausgefallen waren als erhofft, solle die Kampagne noch fortgesetzt werden. seko

