Veränderungen im City-Handel

Mannheim. Im Einzelhandel in der Mannheimer Innenstadt stehen zum Beginn des neuen Jahres mehrere Veränderungen bevor. Unter anderem eröffnen demnächst auf den Planken in der Nähe des Wasserturms zwei Schuhhandelsketten neue Niederlassungen. Andere Filialisten sind innerhalb der Innenstadt umgezogen oder streben diesen Schritt in den nächsten Wochen und Monaten an. Die Motive hierfür sind vielschichtig.

Unterdessen haben die Einzelhändler in den Innenstädten wie Mannheim weiterhin mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Nach Angaben des Handelsverbands Deutschland (HDE) sorgen die 2G-Regelungen bei den davon betroffenen Handelsunternehmen für weit unter dem Vor-Krisenniveau liegende Umsätze. „Die Situation bleibt für viele Händler weiter schwierig, viele Betriebe im stationären Nicht-Lebensmittelhandel kämpfen um ihre wirtschaftliche Existenz“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Der Rückgang betrage bis zu 30 Prozent.