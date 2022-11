Vatikan gegen Reformpläne

Rom. Die katholische Kirche in Deutschland stößt beim Vatikan mit ihren Reformanstrengungen weiter auf Widerstand. „Wir haben in keiner der uns bedrängenden Fragen gehört: Go! Das heißt, das Gespräch ist eröffnet“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, am Samstag in Rom mit Blick auf den „Synodalen Weg“. In wichtigen theologischen Fragen habe man keine einheitliche Auffassung. Bätzing äußerte sich zum Abschluss des fünftägigen „Ad-limina“-Besuchs. Während der Pflichtvisite, die alle fünf Jahre ansteht, sprachen rund 60 Bischöfe mit Papst Franziskus und Behörden-Leitern über den deutschen Reformweg. Dabei geht es unter anderem um die Segnung homosexueller Paare. dpa

