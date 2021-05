USA wollen vermitteln

Tel Aviv/Mannheim. Nach der jüngsten Eskalation im Gaza-Konflikt bemüht sich die Weltdiplomatie um eine Festigung der Waffenruhe, die seit vergangenem Freitag in Kraft ist. US-Außenminister Antony Blinken mache sich auf den Weg in die Region, um zu vermitteln. Israel drohte der Hamas härtere Gegenschläge an, sollte die islamistische Organisation ihre Raketenangriffe fortsetzen. Unterdessen verurteilte der Palästinenser Abed Schockry Hass gegen Juden oder Gewalt, wie es sie vor etwas mehr als einer Woche auf einer Demonstration in Mannheim gab. Solche Randale gefährdeten Friedensbemühungen im Nahen Osten, sagte er dieser Redaktion. dpa/lok

