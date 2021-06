Unterricht gestartet

Mannheim. In Mannheimer Schulen ist der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen nach den Pfingstferien wieder aufgenommen worden. Einige Schulen informierten die Eltern bereits vor der Bekanntgabe der neuen Corona-Verordnung Schule. Denn auch laut der alten war klar: Liegt die Inzidenz in einer Stadt fünf Tage lang in Folge stabil unter 50, findet Präsenzunterricht statt. Diese Marke wurde während der Pfingstferien in Mannheim unterschritten. Manche Schulen warteten die neue Verordnung ab, um endgültig Bescheid zu geben. Das Ursulinen-Gymnasium nutzte die Zeit, die das Kultusministerium den Schulen einräumt, um die Umstellung zu organisieren: Dort beginnt der Präsenzbetrieb am Dienstag. julb

