Unternehmer freuen sich auf Buga

Mannheim. Die Wirtschaft der Region befürwortet die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Die Planung sei „extrem entscheidend und spannend für die Region“, sagte Stefan Kleiber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord, bei der von ihm geführten „Mannheimer Runde“. Ihr gehören mehr als 150 Inhaber oder Manager vorwiegend mittelständischer Betriebe an, die sich in der Stadt einbringen und zugleich sozial engagieren. Dabei bringen sie durch Spenden oder Benefizveranstaltungen mehr als eine halbe Million Euro jährlich auf.

Laut Kleiber sehen viele Unternehmen die Bundesgartenschau in Mannheim als „Chance für die Stadt und die Region“. Nach Angaben von Oberbürgermeister Peter Kurz liegt der Etat für Investitionen bei rund 135 Millionen Euro, wobei dies neben der reinen Bundesgartenschau auch die Daueranlagen für den Grünzug umfasst. Schon jetzt seien Aufträge für 31 Millionen Euro vergeben. Davon profitiere insbesondere die Wirtschaft der Region. An sie seien 56 Prozent der Aufträge erteilt worden. pwr