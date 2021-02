Mannheim. Die Unternehmen in der Rhein-Neckar-Region wollen betriebsinterne Corona-Impfungen anbieten, die allermeisten haben aber bislang noch keine konkreten Schritte eingeleitet. Als Hauptgrund nennen sie den Mangel an Impfstoff, die vorrangige Impfung älterer Menschen und fehlende Bestimmungen.

„Die regulativen Rahmenbedingungen hierfür sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar“, betonte etwa ein Sprecher des Walldorfer Softwarekonzerns SAP. Bislang sind Impfungen nur in den von den Bundesländern organisierten Impfzentren und durch mobile Dienste möglich. „Sobald sich daran etwas ändert, sind wir entsprechend vorbereitet“, teilte der Mannheimer Energieversorger MVV mit.

Spätestens ab April könnten die gelieferten Impfstoffdosen die Kapazitäten der Impfzentren, die bei maximal 300 000 Impfungen täglich liegen, übersteigen. Niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte appellieren deshalb seit Längerem an die Politik, die Impfverordnung zu ändern, so dass auch in Hausarztpraxen und Firmen geimpft werden kann.

Mehrheit wünscht Lockerungen

Die BASF geht sogar einen Schritt weiter und will auch Angehörigen ihrer Belegschaft ein Angebot machen; dafür akkreditiert sie sich als offizielles Impfzentrum. Die Prüfungen durch das zuständige Land Rheinland-Pfalz laufen gerade. Die Umsetzung der Pläne sei nicht so einfach, weil sehr viele „behördliche Schritte“ nötig seien, sagte am Freitag BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller.

Der Mannheimer Arbeitsrechtler Jan Tretow stellte derweil klar: „Stand heute gibt es keine gesetzliche Pflicht zur Corona-Schutzimpfung. Daher dürfen auch Unternehmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht verlangen, sich impfen zu lassen.“ Kleinere finanzielle Anreize, um die Bereitschaft zu erhöhen, dürften aber möglich sein.

Unterdessen findet eine Mehrheit der Deutschen, dass es jetzt Zeit für Lockerungen ist. Im aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen sprechen sich 56 Prozent dafür aus. Für 40 Prozent der Befragten haben Läden und Geschäfte Priorität. 22 Prozent wollen Erleichterungen bei den Kontaktbeschränkungen, 20 Prozent bei Sport, Kultur und Freizeit. 15 Prozent der Deutschen würden gerne mal wieder in ein Restaurant gehen. Die Bundesregierung dämpft Hoffnungen auf schnelle und umfassende Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Trotz langer Wochen im Lockdown, erster Impferfolge bei den Alten und neuer Testmöglichkeiten empfehle er „größtmögliche Umsicht und Vorsicht“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin.

Die Stadt Mannheim verzichtet auf die erneute Verhängung einer nächtlichen Ausgangssperre, obwohl der Corona-Inzidenzwert am Freitag den siebten Tag in Folge über der kritischen Marke von 50 lag. Ein entsprechender Erlass des baden-württembergischen Sozialministeriums schreibe den Kommunen keinen Automatismus vor, teilte Rathaussprecher Ralf Walther mit. Relevant sei auch das lokale Infektionsgeschehen. Dieses schätze die Stadt momentan „als nicht diffus ein, da die aktuellen Zahlen stark von Clustern geprägt werden, die vom Gesundheitsamt als nachverfolgbar eingeordnet werden“, sagte Walther. Wichtig sei, dass die Kontaktregeln eingehalten würden.