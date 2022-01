Unsicherheit nimmt zu

Nürnberg. Die Furcht vor länger anhaltenden Corona-Einschränkungen, drohende Quarantäne fürs Personal und Lieferengpässe in Industrie und Handwerk trüben die Freude über einen stabilen Arbeitsmarkt zur Jahreswende. Die Anzeigen für Kurzarbeit seien im Dezember deutlich gestiegen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, bei der Vorstellung der Dezember-Statistik in Nürnberg. Im Dezember gab es bei den Statistikern noch Grund zum Jubeln – die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland stieg zwar im Vergleich zum November um 12 000 auf 2,330 Millionen. Der Dezember-Anstieg sei aber schwächer ausgefallen als um die Jahreszeit üblich. dpa

